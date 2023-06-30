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Синєгубов з’їздив на «гарячу» Куп’янщину та поговорив там з військовими (фото)

Суспільство 20:48   30.06.2023
Вікторія Яковенко
Синєгубов з’їздив на «гарячу» Куп’янщину та поговорив там з військовими (фото) Фото: ХОВА

Голова ХОВА Олег Синєгубов побував у Куп’янському районі, який наразі є одним з найгарячіших напрямків Харківщини.  

Як повідомили у ХОВА, Синєгубов відвідав позиції українських захисників та поспілкувався з особовим складом.

Також бійцям передали 11 квадрокоптерів, 2 тепловізори й зарядну станцію.

«Ця допомога дасть змогу відстежувати загарбників як вночі, так і вдень з повітря. Продовжуємо допомагати Збройним силам України та працювати на спільну перемогу», – зазначив голова ХОВА.

Синєгубов у ході візиту також нагородив працівників місцевих адміністрацій та комунальних підприємств району. За сумлінну працю в умовах воєнного стану, значні трудові здобутки, високий професіоналізм та з нагоди Дня Конституції України почесними грамотами та подяками відзначили 20 фахівців.

Крім цього, голова ХОВА та керівництво району та громади обговорили й підготовку до опалювального сезону.

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Фото: ХОВА

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2023 в 20:48;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов побував у Куп’янському районі, який наразі є одним з найгарячіших напрямків Харківщини.  ".