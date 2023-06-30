Синєгубов з’їздив на «гарячу» Куп’янщину та поговорив там з військовими (фото)

Голова ХОВА Олег Синєгубов побував у Куп’янському районі, який наразі є одним з найгарячіших напрямків Харківщини.

Як повідомили у ХОВА, Синєгубов відвідав позиції українських захисників та поспілкувався з особовим складом.

Також бійцям передали 11 квадрокоптерів, 2 тепловізори й зарядну станцію.

«Ця допомога дасть змогу відстежувати загарбників як вночі, так і вдень з повітря. Продовжуємо допомагати Збройним силам України та працювати на спільну перемогу», – зазначив голова ХОВА.

Синєгубов у ході візиту також нагородив працівників місцевих адміністрацій та комунальних підприємств району. За сумлінну працю в умовах воєнного стану, значні трудові здобутки, високий професіоналізм та з нагоди Дня Конституції України почесними грамотами та подяками відзначили 20 фахівців.

Крім цього, голова ХОВА та керівництво району та громади обговорили й підготовку до опалювального сезону.