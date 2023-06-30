Синєгубов з’їздив на «гарячу» Куп’янщину та поговорив там з військовими (фото)
Голова ХОВА Олег Синєгубов побував у Куп’янському районі, який наразі є одним з найгарячіших напрямків Харківщини.
Як повідомили у ХОВА, Синєгубов відвідав позиції українських захисників та поспілкувався з особовим складом.
Також бійцям передали 11 квадрокоптерів, 2 тепловізори й зарядну станцію.
«Ця допомога дасть змогу відстежувати загарбників як вночі, так і вдень з повітря. Продовжуємо допомагати Збройним силам України та працювати на спільну перемогу», – зазначив голова ХОВА.
Синєгубов у ході візиту також нагородив працівників місцевих адміністрацій та комунальних підприємств району. За сумлінну працю в умовах воєнного стану, значні трудові здобутки, високий професіоналізм та з нагоди Дня Конституції України почесними грамотами та подяками відзначили 20 фахівців.
Крім цього, голова ХОВА та керівництво району та громади обговорили й підготовку до опалювального сезону.
Читайте також: Синєгубов: РФ атакує та накопичує штурмові війська на Куп’янському напрямку
Новини за темою:
Ви читали новину: «Синєгубов з’їздив на «гарячу» Куп’янщину та поговорив там з військовими (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2023 в 20:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов побував у Куп’янському районі, який наразі є одним з найгарячіших напрямків Харківщини. ".