Армия РФ ночью атаковала «Шахедами», за сутки нанесла авиаудар на Харьковщине
Генштаб ВСУ проинформировал о событиях, связанных с агрессией РФ, за минувшие 24 часа.
«Сегодня ночью российская федерация снова атаковала ракетами и иранскими ударными БПЛА типа «Shahed» по Украине. Информация о последствиях уточняется», — отметили в сводке Генштаба.
На Харьковщине враг нанес авиаудар в районе Плетеневки. Также под обстрелами на Купянском направлении были Масютовка, Кисловка и Берестовое. На Северском и Слобожанском направлениях — более 30 населенных пунктов, в том числе Казачья Лопань и Волчанск.
В целом за сутки враг ударил по Украине 12 крылатыми и зенитными управляемыми ракетами. Армия РФ применила 8 «Шахедов». ПВО сбили три ракеты и восемь «Шахедов». Также зафиксировали 57 авиаударов и около 60 обстрелов из РСЗО.
«Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 39 боевых столкновений», — проинформировали в ГШ.
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Силы обороны продолжают уничтожать врага. За сутки авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава. Украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, 27 артиллерийских средств на огневых позициях и два средства ПВО армии РФ.
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 07:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ проинформировал о событиях, связанных с агрессией РФ, за минувшие 24 часа".