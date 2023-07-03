Армія РФ вночі атакувала “Шахедами”, за добу завдала авіаудару на Харківщині

Генштаб ЗСУ поінформував про події, пов’язані з агресією РФ, за минулі 24 години.

“Сьогодні вночі російська федерація знову атакувала ракетами та іранськими ударними БпЛА типу “Shahed” по Україні. Інформація щодо наслідків наразі уточнюється“, – зазначили у зведенні Генштабу.

На Харківщині ворог завдав авіаудару в районі Плетенівки. Також під обстрілами на Куп’янському напрямку були Масютівка, Кислівка та Берестове. На Сіверському та Слобожанському напрямках – понад 30 населених пунктів, у тому числі Козача Лопань та Вовчанськ.

Загалом за добу ворог ударив по Україні 12 крилатими та зенітними керованими ракетами. Армія РФ застосувала вісім “Шахедів”. ППО збила три ракети та вісім “Шахедів”. Також зафіксували 57 авіаударів та близько 60 обстрілів із РСЗВ.

“Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби сталося 39 бойових зіткнень”, – поінформували у ГШ.

Сили оборони продовжують знищувати ворога. За добу авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу. Українські ракетники та артилеристи вразили пункт управління, район зосередження особового складу, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях та два засоби ППО армії РФ.