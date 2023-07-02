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У боях за Бахмут загинув командир, який звільняв Харківщину у лавах Kraken

Події 17:59   02.07.2023
Олена Нагорна
У боях за Бахмут загинув командир, який звільняв Харківщину у лавах Kraken

У ході боїв за місто Бахмут загинув боєць Олег Фадєєнко “Малиш”, який звільняв Харківську область від окупантів у складі спецпідрозділу ГУР Міноборони “Kraken”.

Про це повідомляє начальник штабу спецпідрозділу Костянтин Немічев.

Малиш” зробив великий вклад у розвиток спорту серед молоді у Харкові, популяризацію ножового бою. Він був завжди соціально активною людиною з загостреним почуттям справедливості. Олег боровся з проросійськими силами на вулицях нашого міста. Разом зі своїм колективом з перших днів повномасштабного вторгнення звільняв Харківщину у складі спецпідрозділу «Kraken». Пізніше брав участь у боях за Бахмут в якості командира розвідвзводу у складі 3-ї ОШБ, провів багато успішних наступальних і диверсійних операцій“, – розповів Немічев.

Прощання із захисником відбудеться 4 липня о 13:00 біля ПК “Хімік” у місті Первомайський.

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2023 в 17:59;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ході боїв за місто Бахмут загинув боєць Олег Фадєєнко “Малиш”, який звільняв Харківську область від окупантів у складі спецпідрозділу ГУР Міноборони “Kraken”.".