У боях за Бахмут загинув командир, який звільняв Харківщину у лавах Kraken
У ході боїв за місто Бахмут загинув боєць Олег Фадєєнко “Малиш”, який звільняв Харківську область від окупантів у складі спецпідрозділу ГУР Міноборони “Kraken”.
Про це повідомляє начальник штабу спецпідрозділу Костянтин Немічев.
“Малиш” зробив великий вклад у розвиток спорту серед молоді у Харкові, популяризацію ножового бою. Він був завжди соціально активною людиною з загостреним почуттям справедливості. Олег боровся з проросійськими силами на вулицях нашого міста. Разом зі своїм колективом з перших днів повномасштабного вторгнення звільняв Харківщину у складі спецпідрозділу «Kraken». Пізніше брав участь у боях за Бахмут в якості командира розвідвзводу у складі 3-ї ОШБ, провів багато успішних наступальних і диверсійних операцій“, – розповів Немічев.
Прощання із захисником відбудеться 4 липня о 13:00 біля ПК “Хімік” у місті Первомайський.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2023 в 17:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ході боїв за місто Бахмут загинув боєць Олег Фадєєнко “Малиш”, який звільняв Харківську область від окупантів у складі спецпідрозділу ГУР Міноборони “Kraken”.".