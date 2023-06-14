Командир із Харківщини загинув на Донбасі
Командир 1-го аеромобільного взводу Михайло Задніпряний загинув під Красногорівкою 7 червня, повідомило керівництво Золочівської громади.
“Наш земляк, командир 1 аеромобільного взводу, молодший лейтенант Задніпряний Михайло Олегович, 1998 року народження, загинув 7 червня під Красногорівкою Донецької області, під час виконання бойового завдання, виявивши стійкість і героїзм, він до кінця залишився вірним військовій присязі”, – написали у фейсбуці Золочівської громади.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 10:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир 1-го аеромобільного взводу Михайло Задніпряний загинув під Красногорівкою 7 червня, повідомило керівництво Золочівської громади".