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Командир із Харківщини загинув на Донбасі

Події 10:08   14.06.2023
Оксана Горун
Командир із Харківщини загинув на Донбасі

Командир 1-го аеромобільного взводу Михайло Задніпряний загинув під Красногорівкою 7 червня, повідомило керівництво Золочівської громади.

“Наш земляк, командир 1 аеромобільного взводу, молодший лейтенант Задніпряний Михайло Олегович, 1998 року народження, загинув 7 червня під Красногорівкою Донецької області, під час виконання бойового завдання, виявивши стійкість і героїзм, він до кінця залишився вірним військовій присязі”, – написали у фейсбуці Золочівської громади.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 10:08;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир 1-го аеромобільного взводу Михайло Задніпряний загинув під Красногорівкою 7 червня, повідомило керівництво Золочівської громади".