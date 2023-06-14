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Командир из Харьковщины погиб на Донбассе

Происшествия 10:08   14.06.2023
Оксана Горун
Командир из Харьковщины погиб на Донбассе Фото: facebook Золочевской громады

Командир 1-го аэромобильного взвода Михаил Заднепряной погиб под Красногоровкой 7 июня, сообщило руководство Золочевской громады.

«Наш земляк, командир 1-го аэромобильного взвода, младший лейтенант Заднепряной Михаил Олегович, 1998 года рождения, погиб 7 июня под Красногоровкой Донецкой области, во время выполнения боевого задания, проявив стойкость и героизм, он до конца остался верен военной присяге», — написали в facebook Золочевской громады.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 10:08;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир 1-го аэромобильного взвода Михаил Заднепряной погиб под Красногоровкой 7 июня, сообщило руководство Золочевской громады".