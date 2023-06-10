Спасатель погиб на Харьковщине во время повторного обстрела
29-летний спасатель Михаил Пискун погиб, ликвидируя последствия вражеских атак по Харьковской области.
О смерти коллеги сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Очередное преступление против спасателей: во время тушения пожара повторный обстрел оборвал жизнь огнеборца в Харьковской области. Пожарному-спасателю 12-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Михаилу Пискуну было 29 лет. Повторные обстрелы оборвали жизнь молодого смелого человека. Его коллега — пожарный-спасатель Иван Москалюк получил многочисленные ранения и был госпитализирован в больницу», — отметили в ГСЧС.
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Коллеги подчеркнули, что Михаил всегда был готов рисковать собственной жизнью, чтобы спасти других.
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2023 в 19:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29-летний спасатель Михаил Пискун погиб, ликвидируя последствия вражеских атак по Харьковской области".