Спасатель погиб на Харьковщине во время повторного обстрела

29-летний спасатель Михаил Пискун погиб, ликвидируя последствия вражеских атак по Харьковской области.

О смерти коллеги сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Очередное преступление против спасателей: во время тушения пожара повторный обстрел оборвал жизнь огнеборца в Харьковской области. Пожарному-спасателю 12-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Михаилу Пискуну было 29 лет. Повторные обстрелы оборвали жизнь молодого смелого человека. Его коллега — пожарный-спасатель Иван Москалюк получил многочисленные ранения и был госпитализирован в больницу», — отметили в ГСЧС.

Коллеги подчеркнули, что Михаил всегда был готов рисковать собственной жизнью, чтобы спасти других.