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Спасатель погиб на Харьковщине во время повторного обстрела

Происшествия 19:01   10.06.2023
Оксана Горун
Спасатель погиб на Харьковщине во время повторного обстрела Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

29-летний спасатель Михаил Пискун погиб, ликвидируя последствия вражеских атак по Харьковской области.

О смерти коллеги сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Очередное преступление против спасателей: во время тушения пожара повторный обстрел оборвал жизнь огнеборца в Харьковской области. Пожарному-спасателю 12-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Михаилу Пискуну было 29 лет. Повторные обстрелы оборвали жизнь молодого смелого человека. Его коллега — пожарный-спасатель Иван Москалюк получил многочисленные ранения и был госпитализирован в больницу», — отметили в ГСЧС.

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Коллеги подчеркнули, что Михаил всегда был готов рисковать собственной жизнью, чтобы спасти других.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 июня 2023 в 19:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29-летний спасатель Михаил Пискун погиб, ликвидируя последствия вражеских атак по Харьковской области".