Рятувальник загинув на Харківщині під час повторного обстрілу

29-річний рятувальник Михайло Піскун загинув, ліквідуючи наслідки ворожих атак Харківської області.

Про смерть колеги повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Черговий злочин проти рятувальників: під час гасіння пожежі повторний обстріл обірвав життя вогнеборця на Харківщині. Пожежному-рятувальнику 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Харківській області Михайлу Піскуну було 29 років. Повторний обстріл обірвав життя молодої сміливої людини. Його колега – пожежний-рятувальник Іван Москалюк зазнав чисельних поранень і був госпіталізований до лікарні“, – зазначили в ДСНС.

Колеги наголосили, що Михайло завжди був готовий ризикувати власним життям, аби врятувати інших.