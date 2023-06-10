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Рятувальник загинув на Харківщині під час повторного обстрілу

Події 19:01   10.06.2023
Оксана Горун
Рятувальник загинув на Харківщині під час повторного обстрілу

29-річний рятувальник Михайло Піскун загинув, ліквідуючи наслідки ворожих атак Харківської області.

Про смерть колеги повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Черговий злочин проти рятувальників: під час гасіння пожежі повторний обстріл обірвав життя вогнеборця на Харківщині. Пожежному-рятувальнику 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Харківській області Михайлу Піскуну було 29 років. Повторний обстріл обірвав життя молодої сміливої людини. Його колега – пожежний-рятувальник Іван Москалюк зазнав чисельних поранень і був госпіталізований до лікарні“, – зазначили в ДСНС.

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Колеги наголосили, що Михайло завжди був готовий ризикувати власним життям, аби врятувати інших.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2023 в 19:01;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "29-річний рятувальник Михайло Піскун загинув, ліквідуючи наслідки ворожих атак Харківської області".