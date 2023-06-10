Рятувальник загинув на Харківщині під час повторного обстрілу
29-річний рятувальник Михайло Піскун загинув, ліквідуючи наслідки ворожих атак Харківської області.
Про смерть колеги повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
“Черговий злочин проти рятувальників: під час гасіння пожежі повторний обстріл обірвав життя вогнеборця на Харківщині. Пожежному-рятувальнику 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Харківській області Михайлу Піскуну було 29 років. Повторний обстріл обірвав життя молодої сміливої людини. Його колега – пожежний-рятувальник Іван Москалюк зазнав чисельних поранень і був госпіталізований до лікарні“, – зазначили в ДСНС.
Читайте також: У Харкові з’явиться меморіальна дошка рятувальнику, який загинув на “Барабашово”
Колеги наголосили, що Михайло завжди був готовий ризикувати власним життям, аби врятувати інших.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Рятувальник загинув на Харківщині під час повторного обстрілу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2023 в 19:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "29-річний рятувальник Михайло Піскун загинув, ліквідуючи наслідки ворожих атак Харківської області".