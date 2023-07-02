В боях за Бахмут погиб командир, освобождавший Харьковщину в рядах Kraken

В ходе боев за город Бахмут погиб боец Олег Фадеенко «Малыш», освобождавший Харьковскую область от оккупантов в составе спецподразделения ГУР Минобороны «Kraken».

Об этом сообщает начальник штаба спецподразделения Константин Немичев.

«Малыш» сделал большой вклад в развитие спорта среди молодежи в Харькове, популяризацию ножевого боя. Он был всегда социально активным человеком с обостренным чувством справедливости. Олег боролся с пророссийскими силами на улицах нашего города. Вместе со своим коллективом с первых дней полномасштабного вторжения освобождал Харьковщину в составе спецподразделения «Kraken». Позже участвовал в боях за Бахмут в качестве командира разведвзвода в составе 3-й ОШБ, провел много успешных наступательных и диверсионных операций», — рассказал Немичев.

Прощание с защитником состоится 4 июля в 13:00 возле ДК «Химик» в городе Первомайский.

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