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Какие населенные пункты Харьковщины были под обстрелами врага: сводка Генштаба

Происшествия 19:27   03.07.2023
Елена Нагорная
Какие населенные пункты Харьковщины были под обстрелами врага: сводка Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток вражеским минометным и артиллерийским обстрелам в Харьковской области подверглись Ветеринарное, Казачья Лопань, Бударки, Петро-Ивановка, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная и Купянск, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также Генштаб информирует, что оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив три ракеты С-300 и двадцать беспилотников «Shahed» по гражданским инфраструктурным объектам в Сумской, Донецкой и Запорожской областях. ПВО уничтожила 14 дронов.

«Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось более 30 боевых столкновений», — пишет ведомство.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 19:27;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток вражеским минометным и артиллерийским обстрелам в Харьковской области подверглись Ветеринарное, Казачья Лопань, Бударки, Петро-Ивановка, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная и Купянск, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".