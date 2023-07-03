Какие населенные пункты Харьковщины были под обстрелами врага: сводка Генштаба
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток вражеским минометным и артиллерийским обстрелам в Харьковской области подверглись Ветеринарное, Казачья Лопань, Бударки, Петро-Ивановка, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная и Купянск, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Также Генштаб информирует, что оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив три ракеты С-300 и двадцать беспилотников «Shahed» по гражданским инфраструктурным объектам в Сумской, Донецкой и Запорожской областях. ПВО уничтожила 14 дронов.
«Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось более 30 боевых столкновений», — пишет ведомство.
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 19:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток вражеским минометным и артиллерийским обстрелам в Харьковской области подверглись Ветеринарное, Казачья Лопань, Бударки, Петро-Ивановка, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная и Купянск, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".