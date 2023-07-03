Які населені пункти Харківщини були під обстрілами ворога: зведення Генштабу

Протягом доби ворожих мінометних та артилерійських обстрілів у Харківській області зазнали Ветеринарне, Козача Лопань, Бударки, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також Генштаб інформує, що окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши три ракети С-300 та двадцять безпілотників “Shahed” по цивільних інфраструктурних об’єктах у Сумській, Донецькій та Запорізькій областях. ППО знищила 14 дронів.

“Супротивник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень”, – пише відомство.