Які населені пункти Харківщини були під обстрілами ворога: зведення Генштабу
Протягом доби ворожих мінометних та артилерійських обстрілів у Харківській області зазнали Ветеринарне, Козача Лопань, Бударки, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Також Генштаб інформує, що окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши три ракети С-300 та двадцять безпілотників “Shahed” по цивільних інфраструктурних об’єктах у Сумській, Донецькій та Запорізькій областях. ППО знищила 14 дронів.
“Супротивник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень”, – пише відомство.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2023 в 19:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби ворожих мінометних та артилерійських обстрілів у Харківській області зазнали Ветеринарне, Козача Лопань, Бударки, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".