Повреждены 11 домов: ГСЧС сообщила о последствиях обстрела на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В течение суток армия РФ своими обстрелами не вызвала на Харьковщине пожаров. Однако есть очередные разрушения.
«2 июля днем спасатели выезжали для проверки мест вражеских обстрелов в с. Куриловка Купянского района. В результате обстрела были повреждены крыши и окна 11 жилых домов. Пострадавших и погибших нет», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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По данным спасателей, в целом за сутки в Харьковской области случилось пять пожаров (ни один из них не вызван вражескими обстрелами). Пиротехники обезвредили 29 единиц взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 08:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток армия РФ своими обстрелами не вызвала на Харьковщине пожаров. Однако есть очередные разрушения".