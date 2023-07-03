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Повреждены 11 домов: ГСЧС сообщила о последствиях обстрела на Харьковщине

Происшествия 08:03   03.07.2023
Оксана Горун
Повреждены 11 домов: ГСЧС сообщила о последствиях обстрела на Харьковщине Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В течение суток армия РФ своими обстрелами не вызвала на Харьковщине пожаров. Однако есть очередные разрушения.

«2 июля днем спасатели выезжали для проверки мест вражеских обстрелов в с. Куриловка Купянского района. В результате обстрела были повреждены крыши и окна 11 жилых домов. Пострадавших и погибших нет», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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По данным спасателей, в целом за сутки в Харьковской области случилось пять пожаров (ни один из них не вызван вражескими обстрелами). Пиротехники обезвредили 29 единиц взрывоопасных предметов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 08:03;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток армия РФ своими обстрелами не вызвала на Харьковщине пожаров. Однако есть очередные разрушения".