Повреждены 11 домов: ГСЧС сообщила о последствиях обстрела на Харьковщине

В течение суток армия РФ своими обстрелами не вызвала на Харьковщине пожаров. Однако есть очередные разрушения.

«2 июля днем спасатели выезжали для проверки мест вражеских обстрелов в с. Куриловка Купянского района. В результате обстрела были повреждены крыши и окна 11 жилых домов. Пострадавших и погибших нет», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, в целом за сутки в Харьковской области случилось пять пожаров (ни один из них не вызван вражескими обстрелами). Пиротехники обезвредили 29 единиц взрывоопасных предметов.