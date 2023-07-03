Пошкоджено 11 будинків: ДСНС повідомила про наслідки обстрілів на Харківщині

Протягом доби армія РФ своїми обстрілами не викликала на Харківщині пожеж. Однак є чергові руйнування.

“2 липня вдень рятувальники виїжджали для перевірки місць ворожих обстрілів у с. Курилівка Куп’янського району. В наслідок обстрілу було пошкоджено дахи та вікна 11 житлових будинків”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За даними рятувальників, загалом за добу на Харківщині сталося п’ять пожеж (жодна з них не викликана ворожими обстрілами). Піротехніки знешкодили 29 одиниць вибухонебезпечних предметів.