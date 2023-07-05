На Харьковщине будет греметь: синоптики объявили штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды на Харьковщине. Во второй половине дня сегодня, 5 июля, и ночью на 6 июля по области ожидаются град и грозы.

Об этом «Суспільне Харків» сообщили в Харьковском гидрометцентре.

«Во второй половине дня 5 июля до конца суток по области и городу ожидаются грозы, местами град и шквал 15-20 м/с. Ночью 6 июля по области и городу ожидаются грозы», – говорится в сообщении.