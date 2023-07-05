На Харьковщине будет греметь: синоптики объявили штормовое предупреждение
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды на Харьковщине. Во второй половине дня сегодня, 5 июля, и ночью на 6 июля по области ожидаются град и грозы.
Об этом «Суспільне Харків» сообщили в Харьковском гидрометцентре.
«Во второй половине дня 5 июля до конца суток по области и городу ожидаются грозы, местами град и шквал 15-20 м/с. Ночью 6 июля по области и городу ожидаются грозы», – говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2023 в 15:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики предупреждают об ухудшении погоды на Харьковщине. Во второй половине дня сегодня, 5 июля, и ночью на 6 июля по области ожидаются град и грозы.".