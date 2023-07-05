На Харківщині гримітиме: синоптики оголосили штормове попередження
Синоптики попереджають про погіршення погоди на Харківщині. У другій половині дня сьогодні, 5 липня, та у ніч на 6 липня по області очікуються град та грози.
Про це «Суспільне Харків» повідомили у Харківському гідрометцентрі.
«У другій половині дня 5 липня зі збереженням до кінця доби по області та місту очікуються грози, місцями град та шквал 15-20 м/с. Вночі 6 липня по області та місту очікуються грози», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2023 в 15:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики попереджають про погіршення погоди на Харківщині. У другій половині дня сьогодні, 5 липня, та у ніч на 6 липня по області очікуються град та грози.".