На Харківщині гримітиме: синоптики оголосили штормове попередження

Синоптики попереджають про погіршення погоди на Харківщині. У другій половині дня сьогодні, 5 липня, та у ніч на 6 липня по області очікуються град та грози.

Про це «Суспільне Харків» повідомили у Харківському гідрометцентрі.

«У другій половині дня 5 липня зі збереженням до кінця доби по області та місту очікуються грози, місцями град та шквал 15-20 м/с. Вночі 6 липня по області та місту очікуються грози», – йдеться у повідомленні.