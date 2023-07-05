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На Харківщині гримітиме: синоптики оголосили штормове попередження

Суспільство 15:20   05.07.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині гримітиме: синоптики оголосили штормове попередження

Синоптики попереджають про погіршення погоди на Харківщині. У другій половині дня сьогодні, 5 липня, та у ніч на 6 липня по області очікуються град та грози.

Про це «Суспільне Харків» повідомили у Харківському гідрометцентрі.

«У другій половині дня 5 липня зі збереженням до кінця доби по області та місту очікуються грози, місцями град та шквал 15-20 м/с. Вночі 6 липня по області та місту очікуються грози», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2023 в 15:20;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики попереджають про погіршення погоди на Харківщині. У другій половині дня сьогодні, 5 липня, та у ніч на 6 липня по області очікуються град та грози.".