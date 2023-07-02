Спека, але з дощами: прогноз погоди в Харкові на наступний тиждень

Прийдешній робочий тиждень у Харкові очікується спекотним, проте не посушливим. Дощ можливий у понеділок, вівторок та п’ятницю, йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

У понеділок, 3 липня, вночі без опадів, термометри показуватимуть 16-18 градусів. Вдень – 27-29 градусів, місцями короткочасний дощ.

У вівторок, 4 липня, очікується така ж погода, як і у понеділок, за винятком того, що вночі буде на градус тепліше.

У середу, 5 липня, – без опадів. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть 17-19 градусів, а вдень – 29-31.

У четвер, 6 липня, – без опадів. Вночі – 19-21 градус, вдень – до 33 градусів.

У п’ятницю, 7 липня, температура буде такою ж, як і в четвер. Проте вдень місцями можливий короткочасний невеликий дощ.