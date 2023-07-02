Спека, але з дощами: прогноз погоди в Харкові на наступний тиждень
Фото: Василь Голосний
Прийдешній робочий тиждень у Харкові очікується спекотним, проте не посушливим. Дощ можливий у понеділок, вівторок та п’ятницю, йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.
У понеділок, 3 липня, вночі без опадів, термометри показуватимуть 16-18 градусів. Вдень – 27-29 градусів, місцями короткочасний дощ.
У вівторок, 4 липня, очікується така ж погода, як і у понеділок, за винятком того, що вночі буде на градус тепліше.
У середу, 5 липня, – без опадів. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть 17-19 градусів, а вдень – 29-31.
У четвер, 6 липня, – без опадів. Вночі – 19-21 градус, вдень – до 33 градусів.
У п’ятницю, 7 липня, температура буде такою ж, як і в четвер. Проте вдень місцями можливий короткочасний невеликий дощ.
Читайте також: Мандалорець, Людина-павук та герої аніме показали себе у центрі Харкова (фото)
Новини за темою:
Ви читали новину: «Спека, але з дощами: прогноз погоди в Харкові на наступний тиждень»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2023 в 19:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прийдешній робочий тиждень у Харкові очікується спекотним, проте не посушливим. Дощ можливий у понеділок, вівторок та п’ятницю, йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.".