Мандалорець, Людина-павук і герої аніме показали себе в центрі Харкова (фото)

1 липня у харківському ТРЦ “Нікольський” відбувся косплей-фестиваль. Понад шістдесят учасників одяглися в костюми популярних кіногероїв та персонажів аніме.

Косплеєри взяли участь у дефіле та виступали на сцені, пише видання “Редпост”.



Фото: Василь Голосний