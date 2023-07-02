Мандалорець, Людина-павук і герої аніме показали себе в центрі Харкова (фото)
Фото: Василь Голосний
1 липня у харківському ТРЦ “Нікольський” відбувся косплей-фестиваль. Понад шістдесят учасників одяглися в костюми популярних кіногероїв та персонажів аніме.
Косплеєри взяли участь у дефіле та виступали на сцені, пише видання “Редпост”.
Фото: Василь Голосний
Читайте також: Розфарбовані піаніно повертаються в Харків: де помилуватися та зіграти (фото)
Новини за темою:
Ви читали новину: «Мандалорець, Людина-павук і герої аніме показали себе в центрі Харкова (фото)»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2023 в 11:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 липня у харківському ТРЦ “Нікольський” відбувся косплей-фестиваль. Понад шістдесят учасників одяглися в костюми популярних кіногероїв та персонажів аніме.".