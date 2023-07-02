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Мандалорець, Людина-павук і герої аніме показали себе в центрі Харкова (фото)

Культура 11:37   02.07.2023
Олена Нагорна
Мандалорець, Людина-павук і герої аніме показали себе в центрі Харкова (фото) Фото: Василь Голосний

1 липня у харківському ТРЦ “Нікольський” відбувся косплей-фестиваль. Понад шістдесят учасників одяглися в костюми популярних кіногероїв та персонажів аніме.

Косплеєри взяли участь у дефіле та виступали на сцені, пише видання “Редпост”.


Фото: Василь Голосний

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Культура, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2023 в 11:37;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 липня у харківському ТРЦ “Нікольський” відбувся косплей-фестиваль. Понад шістдесят учасників одяглися в костюми популярних кіногероїв та персонажів аніме.".