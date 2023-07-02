Мандалорец, Человек-паук и герои аниме показали себя в центре Харькова (фото)

1 июля в харьковском ТРЦ “Никольский” прошел косплей-фестиваль. Более шестидесяти участников облачились в костюмы популярных киногероев и персонажей аниме.

Косплееры приняли участие в дефиле и выступали на сцене, пишет издание “Редпост”.



Фото: Василий Голосный