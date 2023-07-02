Мандалорец, Человек-паук и герои аниме показали себя в центре Харькова (фото)
Фото: Василий Голосный
1 июля в харьковском ТРЦ “Никольский” прошел косплей-фестиваль. Более шестидесяти участников облачились в костюмы популярных киногероев и персонажей аниме.
Косплееры приняли участие в дефиле и выступали на сцене, пишет издание “Редпост”.
Фото: Василий Голосный
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2023 в 11:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 июля в харьковском ТРЦ “Никольский” прошел косплей-фестиваль. Более шестидесяти участников облачились в костюмы популярных киногероев и персонажей аниме.".