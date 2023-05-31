Раскрашенные пианино возвращаются в Харьков: где полюбоваться и сыграть (фото)
В Харькове в рамках Международного фестиваля классической музыки KharkivMusicFest вновь установили музыкальные артобъекты — раскрашенные пианино. Инструменты в этом году разместили не на улице. Для них выбрали локации с учетом мер безопасности.
Над одним из пианино работали художники Тамара и Александр Вакуленко. Они украсили инструмент петриковской росписью, внесенной ЮНЕСКО в перечень нематериального культурного наследия человечества, рассказывают организаторы KharkivMusicFest.
«Благодаря фестивалю и проекту Art Piano инструменты обретают вторую жизнь, получают новый смысл и возможность снова радовать людей, но выступая уже полностью как объект искусства и наполняя повседневную жизнь новыми красками», — комментирует Тамара Вакуленко.
Над пианино в ивент-пространстве EVOLUTION business park работал молодой харьковский 3D-художник Александр Кузнецов, над инструментом в ТРЦ «Никольский» — художник-иллюстратор Евгений Дорошенко. Еще одно пианино в рамках арт-терапии расписывают пациенты детской больницы.
Все инструменты настроены и сохранили свою музыкальную функцию. Поэтому каждый желающий может сыграть свою любимую мелодию или устроить импровизированный концерт.
«С начала российского вторжения в Украину проведение полноценного фестиваля KharkivMusicFest и его самого яркого проекта Art Piano было не просто под вопросом, а казалось нам невозможным. Но благодаря отваге наших Вооруженных сил мы снова делаем классическую музыку и визуальное искусство доступным», — рассказывает Мария Горбонос, исполнительный директор фестиваля KharkivMusicFest.
Фото: KharkivMusicFest
Локации, на которых размещены пианино:
— Ивент-пространство EVOLUTION business park;
— ТЦ «Французский бульвар»;
— ТРЦ Nikolsky;
— Городская детская клиническая больница № 16.
Любоваться инструментами, а также играть на них можно будет до 1 июля. После этого пианино передадут культурно-образовательным и социальным учреждениям.
Читайте также: В Харьков возвращается культурная жизнь. Терехов — о важных событиях 13 апреля
Новости по теме:
Вы читали новость: «Раскрашенные пианино возвращаются в Харьков: где полюбоваться и сыграть (фото)»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 18:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в рамках Международного фестиваля классической музыки KharkivMusicFest вновь установили музыкальные артобъекты — раскрашенные пианино. Инструменты в этом году разместили не на улице. Для них выбрали локации с учетом мер безопасности.".