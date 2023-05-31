Раскрашенные пианино возвращаются в Харьков: где полюбоваться и сыграть (фото)

В Харькове в рамках Международного фестиваля классической музыки KharkivMusicFest вновь установили музыкальные артобъекты — раскрашенные пианино. Инструменты в этом году разместили не на улице. Для них выбрали локации с учетом мер безопасности.

Над одним из пианино работали художники Тамара и Александр Вакуленко. Они украсили инструмент петриковской росписью, внесенной ЮНЕСКО в перечень нематериального культурного наследия человечества, рассказывают организаторы KharkivMusicFest.

«Благодаря фестивалю и проекту Art Piano инструменты обретают вторую жизнь, получают новый смысл и возможность снова радовать людей, но выступая уже полностью как объект искусства и наполняя повседневную жизнь новыми красками», — комментирует Тамара Вакуленко.

Над пианино в ивент-пространстве EVOLUTION business park работал молодой харьковский 3D-художник Александр Кузнецов, над инструментом в ТРЦ «Никольский» — художник-иллюстратор Евгений Дорошенко. Еще одно пианино в рамках арт-терапии расписывают пациенты детской больницы.

Все инструменты настроены и сохранили свою музыкальную функцию. Поэтому каждый желающий может сыграть свою любимую мелодию или устроить импровизированный концерт.

«С начала российского вторжения в Украину проведение полноценного фестиваля KharkivMusicFest и его самого яркого проекта Art Piano было не просто под вопросом, а казалось нам невозможным. Но благодаря отваге наших Вооруженных сил мы снова делаем классическую музыку и визуальное искусство доступным», — рассказывает Мария Горбонос, исполнительный директор фестиваля KharkivMusicFest.



Фото: KharkivMusicFest

Локации, на которых размещены пианино:

— Ивент-пространство EVOLUTION business park;

— ТЦ «Французский бульвар»;

— ТРЦ Nikolsky;

— Городская детская клиническая больница № 16.

Любоваться инструментами, а также играть на них можно будет до 1 июля. После этого пианино передадут культурно-образовательным и социальным учреждениям.