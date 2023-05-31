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Раскрашенные пианино возвращаются в Харьков: где полюбоваться и сыграть (фото)

Культура 18:34   31.05.2023
Елена Нагорная
Раскрашенные пианино возвращаются в Харьков: где полюбоваться и сыграть (фото) Фото: KharkivMusicFest

В Харькове в рамках Международного фестиваля классической музыки KharkivMusicFest вновь установили музыкальные артобъекты — раскрашенные пианино. Инструменты в этом году разместили не на улице. Для них выбрали локации с учетом мер безопасности.

Над одним из пианино работали художники Тамара и Александр Вакуленко. Они украсили инструмент петриковской росписью, внесенной ЮНЕСКО в перечень нематериального культурного наследия человечества, рассказывают организаторы KharkivMusicFest.

«Благодаря фестивалю и проекту Art Piano инструменты обретают вторую жизнь, получают новый смысл и возможность снова радовать людей, но выступая уже полностью как объект искусства и наполняя повседневную жизнь новыми красками», — комментирует Тамара Вакуленко.

Над пианино в ивент-пространстве EVOLUTION business park работал молодой харьковский 3D-художник Александр Кузнецов, над инструментом в ТРЦ «Никольский» — художник-иллюстратор Евгений Дорошенко. Еще одно пианино в рамках арт-терапии расписывают пациенты детской больницы.

Все инструменты настроены и сохранили свою музыкальную функцию. Поэтому каждый желающий может сыграть свою любимую мелодию или устроить импровизированный концерт.

«С начала российского вторжения в Украину проведение полноценного фестиваля KharkivMusicFest и его самого яркого проекта Art Piano было не просто под вопросом, а казалось нам невозможным. Но благодаря отваге наших Вооруженных сил мы снова делаем классическую музыку и визуальное искусство доступным», — рассказывает Мария Горбонос, исполнительный директор фестиваля KharkivMusicFest.


Фото: KharkivMusicFest

Локации, на которых размещены пианино:
— Ивент-пространство EVOLUTION business park;
— ТЦ «Французский бульвар»;
— ТРЦ Nikolsky;
— Городская детская клиническая больница № 16.

Любоваться инструментами, а также играть на них можно будет до 1 июля. После этого пианино передадут культурно-образовательным и социальным учреждениям.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Культура, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 18:34;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в рамках Международного фестиваля классической музыки KharkivMusicFest вновь установили музыкальные артобъекты — раскрашенные пианино. Инструменты в этом году разместили не на улице. Для них выбрали локации с учетом мер безопасности.".