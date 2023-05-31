Розфарбовані піаніно повертаються в Харків: де помилуватися та зіграти (фото)

У Харкові в межах Міжнародного фестивалю класичної музики KharkivMusicFest знову встановили музичні артоб’єкти – розмальовані піаніно. Інструменти цьогоріч розмістили не на вулиці. Для них обрали локації з урахуванням заходів безпеки.

Над одним із піаніно працювали художники Тамара та Олександр Вакуленки. Вони прикрасили інструмент петриківським розписом, внесеним ЮНЕСКО до переліку нематеріальної культурної спадщини людства, розповідають організатори KharkivMusicFest.

“Завдяки фестивалю та проєкту Art Piano, інструменти знаходять друге життя, отримують новий сенс та можливість знову радувати людей, але виступаючи вже цілковито як об’єкт мистецтва та наповнюючи повсякденне життя новими фарбами”, — коментує Тамара Вакуленко.

Над піаніно в івент-просторі EVOLUTION business park працював молодий харківський 3D-художник Олександр Кузнєцов, над інструментом у ТРЦ “Нікольський” – художник-ілюстратор Євген Дорошенко. Ще одне піаніно у межах арттерапії розписують пацієнти дитячої лікарні.

Усі інструменти налаштовані та зберегли свою музичну функцію. Тому кожен охочий може зіграти свою улюблену мелодію чи влаштувати імпровізований концерт.

“З початку російського вторгнення в Україну проведення повноцінного фестивалю KharkivMusicFest та його найяскравішого проєкту Art Piano було не просто під питанням, а здавалось нам неможливим. Та завдяки відвазі наших Збройних сил ми знову робимо класичну музику й візуальне мистецтво доступним”, – розповідає Марія Горбонос, виконавча директорка фестивалю KharkivMusicFest.



Фото: KharkivMusicFest

Локації, на яких розміщені піаніно:

– Івент-простір EVOLUTION business park;

– ТЦ “Французький бульвар”;

– ТРЦ Nikolsky;

– Міська дитяча клінічна лікарня №16.

Милуватися інструментами, а також грати на них можна буде до 1 липня. Після цього піаніно передадуть культурно-освітнім та соціальним установам.