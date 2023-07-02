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Жара, но с дождями: прогноз погоды в Харькове на следующую неделю

Общество 19:20   02.07.2023
Елена Нагорная
Жара, но с дождями: прогноз погоды в Харькове на следующую неделю Фото: Василий Голосный

Предстоящая рабочая неделя в Харькове ожидается жаркой, однако не засушливой. Дождь возможен в понедельник, вторник и пятницу, говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

В понедельник, 3 июля, ночью без осадков, термометры будут показывать 16-18 градусов. Днем — 27-29 градусов, местами кратковременный дождь.

Во вторник, 4 июля, ожидается такая же погода, как и в понедельник, за исключением того, что ночью будет на градус теплее.

В среду, 5 июля, — без осадков. Ночью столбики термометров будут показывать 17-19 градусов, а днем — 29-31.

В четверг, 6 июля, — без осадков. Ночью — 19-21 градус, днем — до 33 градусов.

В пятницу, 7 июля, температура будет такой же, как и в четверг. Однако днем местами возможен кратковременный небольшой дождь.

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Автор: Елена Нагорная
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    • • Дата публикации материала: 2 июля 2023 в 19:20;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предстоящая рабочая неделя в Харькове ожидается жаркой, однако не засушливой. Дождь возможен в понедельник, вторник и пятницу, говорится в прогнозе Укргидрометцентра.".