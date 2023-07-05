На Харьковщине дали свет в село, которое сидело без электричества с сентября

На Харьковщине подключили к сети село Первомайское Изюмского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Село находится неподалеку от админграницы Харьковской и Луганской областей.

«Село оставалось обесточенным с сентября 2022 года. Уровень повреждения сетей в этом населенном пункте достиг 80%. Проведение ремонтных работ усугублялось высокой военной опасностью – линия фронта проходит в шести километрах от населенного пункта», — пояснил Синегубов.

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По его данным, энергетики в таких условиях смогли восстановить около 16 км сетей и заживить 106 точек учета. Все работы выполняли в присутствии саперов.