На Харьковщине дали свет в село, которое сидело без электричества с сентября
На Харьковщине подключили к сети село Первомайское Изюмского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Село находится неподалеку от админграницы Харьковской и Луганской областей.
«Село оставалось обесточенным с сентября 2022 года. Уровень повреждения сетей в этом населенном пункте достиг 80%. Проведение ремонтных работ усугублялось высокой военной опасностью – линия фронта проходит в шести километрах от населенного пункта», — пояснил Синегубов.
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По его данным, энергетики в таких условиях смогли восстановить около 16 км сетей и заживить 106 точек учета. Все работы выполняли в присутствии саперов.
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2023 в 10:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине подключили к сети село Первомайское Изюмского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".