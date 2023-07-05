На Харківщині дали світло у село, яке сиділо без електрики з вересня
На Харківщині підключили до мережі село Первомайське Ізюмського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Село знаходиться неподалік адмінкордону Харківської та Луганської областей.
“Село залишалося знеструмленим із вересня 2022 року. Рівень пошкодження мереж в цьому населеному пункті сягав 80%. Проведення ремонтних робіт ускладнювалося високою військовою небезпекою – лінія фронту проходить за шість кілометрів від населеного пункту”, – пояснив Синєгубов.
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За його даними, енергетики в таких умовах змогли відновити близько 16 км мереж і заживити 106 точок обліку. Усі роботи виконували у присутності саперів.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2023 в 10:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині підключили до мережі село Первомайське Ізюмського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".