Три дні вимикатимуть світло у селах Дергачівської громади на Харківщині

Через ремонт в мережах АТ “Харківобленерго” 5, 6 та 7 липня з 9.00 до 16.00 будуть знеструмлені села Слатине, Безруки, Прудянка та Лещенки Дергачівської громади.

Електропостачання тимчасово буде припинено у будинках за наступними адресами:

Село Прудянка, село Безруки.

Село Лещенки:

вул. Ніколаєва, вул. Поповича, вул. Південна.

Село Слатине:

вул. Незалежності, вул. Нагорна, вул.Середня, вул. Б. Хмельницького, вул. та в-д Громова, вул. Харківська № 1-20, вул. Центральна, вул. Горького, вул. Черняховського, пров. Річний, вул. Різдв’яна, в-д Матюшенка, вул. Герцена, вул. Чайковського, вул. Квіткова, вул. Чкалова, вул. Ватутіна, вул. Б.Хмельницького №1-10, вул. Нова Михайлівка, вул. Стара Михайлівка, вул. Некрасова, вул. Каштанова, пров. Механізатора, пров. Нова Михайлівка, вул. Горького, Школа, вул. Шкільна, вул. Молодіжна, вул. Я.Мудрого, вул. Привокзальна №1-41, пошта, АТС, філія Ощадбанку, поліклініка, магазини, вул. Тінякова, в-д, пров. та вул. Учительська, вул. Лермонтова, вул. Тисячники, вул. Кулики, вул. Мигалівка, вул. Ярославська, вул. Українка, вул. Шевченка, вул. Калинова, пров. Курортний, пров. 8 Березня, вул. Клочківська, вул. Зарічна, вул. Зернова, вул. Матросова, вул. Привокзальна, вул. Лугова, вул. Дарвіна, вул. Лопанська, вул. Вікторія, пров. Кримський, в-д Зелений, в-д та пров. Поштовий, вул. Калинова, вул. Сонячна, вул. Українка, Затишний, пров. Зоряний, в-д Громова, пров. Курортний, пров. Тракторний, пров.8-го Березня, вул.1-го Травня №1-49, вул. Ціолковського, вул. Котляревського №1-37, вул. Таврійська, вул. Гоголя, вул. Шахтарська, вул.Пушкінська, вул. Леонова, вул. Миру, вул. Набережна, вул. ІТР.