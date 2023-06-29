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У Харкові вимагають повернути 450 тис. грн коштів, переплачених за світло

Суспільство 19:50   29.06.2023
Оксана Горун
У Харкові вимагають повернути 450 тис. грн коштів, переплачених за світло

Прокуратура звернулася до суду, щоби повернути гроші, які перерахувало управління освіти Холодногірського району в Харкові місцевому ТОВ.

Прокурори вимагають визнати недійсними додаткові угоди до договору про закупівлю електроенергії, які стали виникати вже після укладення договору.

“У 2021 році між ТОВ та Управлінням освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради укладено договір про закупівлю електричної енергії для закладів освіти. У положеннях договору зазначено ціну електричної енергії. Але згодом підприємство почало підвищувати ціну на електричну енергію, оформлюючи це додатковими угодами до договору“, – повідомили подробиці у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Прокурори стверджують, що підвищення цін не було обґрунтованим.

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“Постачальник не надав належні докази коливання цін на електричну енергію. Натомість було надано постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), які не мають відношення до зміни тарифів на електричну енергію в період виконання договору, а також довідки, які не містять інформації щодо коливання ціни на електричну енергію на ринку в сторону його збільшення, і є лише документами довідково-інформаційного характеру”, – пояснили свою позицію в прокуратурі.

Таким чином, за підрахунками прокурорів, за світло для навчальних закладів переплатили майже 450 тис. грн з бюджету. Господарський суд Харківської області вже відкрив провадження за цим позовом прокуратури.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2023 в 19:50;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура звернулася до суду, щоби повернути гроші, які перерахувало управління освіти Холодногірського району в Харкові місцевому ТОВ".