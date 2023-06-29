В Харькове требуют вернуть 450 тыс. грн бюджетных денег, переплаченных за свет
Прокуратура обратилась в суд, чтобы вернуть деньги, которые перечислило управление образования Холодногорского района в Харькове местному ООО.
Прокуроры требуют признать недействительными допсоглашения к договору о закупки электроэнергии, которые стали возникать уже после заключения договора.
«В 2021 году между ООО и Управлением образования администрации Холодногорского района Харьковского городского совета заключен договор о закупке электрической энергии для учебных заведений. В положениях договора указана цена электрической энергии. Но потом предприятие начало повышать цену на электрическую энергию, оформляя это дополнительными соглашениями к договору», — сообщили подробности в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Прокуроры утверждают, что повышение цен не было обосновано.
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«Поставщик не предоставил доказательства колебания цен на электрическую энергию. В то же время были предоставлены постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не имеющие отношения к изменению тарифов на электрическую энергию в период выполнения договора, а также справки, не содержащие информации о колебаниях цены на электрическую энергию на рынке в сторону ее увеличения и являющиеся лишь документами справочно-информационного характера», — пояснили свою позицию в прокуратуре.
Таким нехитрым образом, по подсчетам прокуроров, за свет для учебных заведений переплатили почти 450 тыс. грн из бюджета. Хозсуд Харьковской области уже открыл производство по этому иску прокуратуры.
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 19:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура обратилась в суд, чтобы вернуть деньги, которые перечислило управление образования Холодногорского района в Харькове местному ООО".