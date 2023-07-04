Три дня будут выключать свет в селах Дергачевской громады на Харьковщине

Из-за ремонта в сетях АО «Харьковоблэнерго» 5, 6 и 7 июля с 9.00 до 16.00 будут обесточены села Слатино, Безруки, Прудянка и Лещенки Дергачевской громады.

Электроснабжение временно будет прекращено в домах по следующим адресам:

Село Прудянка, село Безруки.

Село Лещенки:

ул. Николаева, ул. Поповича, ул. Южная.

Село Слатино:

ул. Независимость, ул. Нагорная, ул. Средняя, ул. Б. Хмельницкого, ул. и в-д Громова, ул. Харьковская №1-20, ул. Центральная, ул. Горького, ул. Черняховского, пер. Речной, ул. Рождественская, п-д Матюшенко, ул. Герцена, ул. Чайковского, ул. Цветочная, ул. Чкалова, ул. Ватутина, ул. Б.Хмельницкого №1-10, ул. Новая Михайловка, ул. Старая Михайловка, ул. Некрасова, ул. Каштановая, пер. Механизатора, пер. Новая Михайловка, ул. Горького, Школа, ул. Школьная, ул. Молодежная, ул. Я. Мудрого, ул. Привокзальная №1-41, почта, АТС, филиал Сбербанка, поликлиника, магазины, ул. Тенякова, пер. и ул. Учительская, ул. Лермонтова, ул. Тысячники, ул. Кулики, ул. Мигаловка, ул. Ярославская, ул. Украинка, ул. Шевченко, ул. Калиновая, пер. Курортный пер. 8 Марта, ул. Клочковская, ул. Заречная, ул. Зерновая, ул. Матросовая, ул. Привокзальная, ул. Луговая, ул. Дарвина, ул. Лопанская, ул. Виктория, пер. Крымский, в-д Зеленый, пер. Почтовый, ул. Калиновая, ул. Солнечная ул. Украинка, п-д Уютный, пер. Звездный, ул Громова, пер. Курортный, пер. Тракторный, пер.8-го Марта, ул.1-го Мая №1-49, ул. Циолковского, ул. Котляревского №1-37, ул. Таврическая, ул. .Гоголя, ул. Шахтерская, ул. Пушкинская, ул. Леонова, ул. Мира, ул. Набережная, ул. ИТР.