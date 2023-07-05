Ночью и утром россияне ударили по приграничью на Харьковщине — ГСЧС
В ГСЧС проинформировали о последствиях активных обстрелов и ракетных ударов по Харьковщине, которые совершила армия РФ в течение минувших суток.
«Около 23:30 оккупанты обстреляли законсервированное сельскохозяйственное предприятие в с. Белый Колодец Волчанской громады. В результате обстрела разрушены крыша, стены и конструктивные элементы производственного здания, горела трансформаторная смазка на площади 50 кв. м», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пожар в Белом Колодце удалось потушить в 00:20. Ранее Генштаб ВСУ информировал о том, что удар оккупанты нанесли ракетами.
Также ракетами били по Первомайскому, совершив самый масштабный по количеству пострадавших теракт на Харьковщине за последние месяцы.
«Нанесли ракетный удар по жилому кварталу в 6-м микрорайоне Первомайского Лозовского района. В результате взрыва вблизи жилой девятиэтажки ранен 41 человек, из них 12 детей. Повреждены восемь многоэтажных домов, шесть автомобилей горели на площади 70 кв. м, еще два изуродованы обломками и взрывной волной. Для ликвидации последствий теракта привлечены 45 спасателей ГСЧС и три единицы пожарно-спасательной техники», — сообщили в ГСЧС.
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Также под утро 5 июля армия РФ обстреляла Казачью Лопань. Там горел частный дом на площади 60 кв. метров, пострадала 48-летняя женщина. С ожогами ее доставили в «неотложку» в Харькове. Пожар потушили в 6:30.
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2023 в 08:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС проинформировали о последствиях активных обстрелов и ракетных ударов по Харьковщине, которые совершила армия РФ в течение минувших суток".