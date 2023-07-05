Ночью и утром россияне ударили по приграничью на Харьковщине — ГСЧС

В ГСЧС проинформировали о последствиях активных обстрелов и ракетных ударов по Харьковщине, которые совершила армия РФ в течение минувших суток.

«Около 23:30 оккупанты обстреляли законсервированное сельскохозяйственное предприятие в с. Белый Колодец Волчанской громады. В результате обстрела разрушены крыша, стены и конструктивные элементы производственного здания, горела трансформаторная смазка на площади 50 кв. м», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар в Белом Колодце удалось потушить в 00:20. Ранее Генштаб ВСУ информировал о том, что удар оккупанты нанесли ракетами.

Также ракетами били по Первомайскому, совершив самый масштабный по количеству пострадавших теракт на Харьковщине за последние месяцы.

«Нанесли ракетный удар по жилому кварталу в 6-м микрорайоне Первомайского Лозовского района. В результате взрыва вблизи жилой девятиэтажки ранен 41 человек, из них 12 детей. Повреждены восемь многоэтажных домов, шесть автомобилей горели на площади 70 кв. м, еще два изуродованы обломками и взрывной волной. Для ликвидации последствий теракта привлечены 45 спасателей ГСЧС и три единицы пожарно-спасательной техники», — сообщили в ГСЧС.

Также под утро 5 июля армия РФ обстреляла Казачью Лопань. Там горел частный дом на площади 60 кв. метров, пострадала 48-летняя женщина. С ожогами ее доставили в «неотложку» в Харькове. Пожар потушили в 6:30.