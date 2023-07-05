Вночі та вранці росіяни вдарили по прикордонню на Харківщині – ДСНС

У ДСНС поінформували про наслідки активних обстрілів та ракетних ударів по Харківщині, які здійснила армія РФ протягом минулої доби.

“Близько 23:30 окупанти обстріляли законсервоване сільськогосподарське підприємство у с. Білий Колодязь Вовчанської громади. Внаслідок обстрілу зруйновано дах, стіни та конструктивні елементи виробничої будівлі, горіло трансформаторне мастило на площі 50 кв. м”, — поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежу в Білому Колодязі вдалося загасити о 00:20. Раніше Генштаб ЗСУ інформував про те, що удару окупанти завдали ракетами.

Також ракетами били по Первомайському, здійснивши наймасштабніший за кількістю постраждалих теракт на Харківщині за останні місяці.

“Вони нанесли ракетний удар по житловому кварталу в шостому мікрорайоні м. Первомайського Лозівського району. Внаслідок вибуху поблизу житлової 9-поверхівки поранена 41 людина, з них 12 дітей. Пошкоджено вісім багатоповерхових будинків, шість автомобілів горіли на площі 70 кв. м, ще два понівечені уламками та вибуховою хвилею. Для ліквідації наслідків теракту залучені 45 рятувальників ДСНС та три одиниці пожежно-рятувальної техніки”, – повідомили в ДСНС.

Також під ранок 5 липня армія РФ обстріляла Козачу Лопань. Там горів приватний будинок на площі 60 кв. метрів, постраждала 48-річна жінка. З опіками її доставили до опікового центру в Харкові. Пожежу загасили о 6:30.