Последствия обстрелов Харьковщины за сутки: информация ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о мощном минометном обстреле, ударах «Искандером» и С-300, а также пожарах у границы.

«В течение суток оккупанты нанесли ракетный удар по городу Первомайский и поселку Белый Колодец. Из минометов и артиллерии были обстреляны приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов», — перечислил Синегубов.

По его данным, около 20:00 армия РФ совершила мощный минометный обстрел села Уды (у границы в Золочевской громаде). По нему нанесли 19 ударов. В селе повреждены два частных дома и уничтожен автомобиль. Жертв нет.

Особенно «досталось» за прошедшие сутки селу Белый Колодец на Волчанщине. Там есть двое пострадавших.

«В 23:30 в с. Белый Колодец Чугуевского района в результате обстрела сахарного завода разрушены крыша, стены, конструктивные элементы производственного здания. Предварительно россияне применили С-300. Получили взрывные травмы мужчины 45 и 37 лет госпитализированы в среднем состоянии. 5 июля около 4:00 у пгт Белый Колодец произошел обстрел, поврежден многоквартирный дом и автомобиль. Информация о пострадавших не поступала», — сообщил Синегубов.

Отметим, что наиболее масштабный теракт армия РФ совершила в городе Первомайский, где пострадали 43 человека, среди них – 12 детей. Семь людей остаются в больницах.

Также за сутки разрушения зафиксировали в селе Моначиновка Купянского района (повреждены дома и хозпостройки, без пострадавших). В Казачьей Лопани утром 5 июля из-за обстрела горел дом.