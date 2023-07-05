Наслідки обстрілів Харківщини за добу: інформація ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про потужний мінометний обстріл, удари “Іскандером” та С-300, а також пожежі біля кордону.
“Протягом доби окупанти завдали ракетного удару по місту Первомайський та селищу Білий Колодязь. З мінометів та артилерії обстріляли прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів”, – перерахував Синєгубов.
За його даними, близько 20:00 армія РФ здійснила потужний мінометний обстріл села Уди (біля кордону в Золочівській громаді). По ньому завдали 19 ударів. У селі пошкоджені два приватні будинки та знищений автомобіль. Жертв немає.
Особливо “дісталося” минулої доби селу Білий Колодязь на Вовчанщині. Там є двоє постраждалих.
“О 23:30 у с. Білий Колодязь Чугуївського району внаслідок обстрілу цукрового заводу зруйновано дах, стіни, конструктивні елементи виробничої будівлі. Попередньо росіяни застосували С-300. Отримали вибухові травми чоловіки 45 та 37 років, госпіталізовані у середньому стані. 5 липня близько 4:00 у смт Білий Колодязь відбувся обстріл, пошкоджено багатоквартирний будинок та автомобіль. Інформація щодо потерпілих не надходила“, – повідомив Синєгубов.
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Зазначимо, що найбільш масштабний теракт армія РФ скоїла в місті Первомайський, де постраждали 43 особи, серед них – 12 дітей. Семеро людей залишаються в лікарнях.
Також за добу руйнування зафіксували в селі Моначинівка Куп’янського району (пошкоджено будинки та господарські споруди, без постраждалих). У Козачій Лопані вранці 5 липня через обстріл горів будинок.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2023 в 08:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про потужний мінометний обстріл, удари “Іскандером” та С-300, а також пожежі біля кордону".