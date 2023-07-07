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Армия РФ нанесла авиаудар и обстреляла 9 населенных пунктов на Харьковщине

Происшествия 07:15   07.07.2023
Оксана Горун
Армия РФ нанесла авиаудар и обстреляла 9 населенных пунктов на Харьковщине

Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте и террористических обстрелах, произведенных РФ за сутки.

«Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа «Shahed» по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — отметили в Генштабе.

На Харьковщине враг нанес авиаудар в районе Гатища. Из минометов и артиллерии обстрелял Чернещину, Одноробовку, Гоптовку на Слобожанском направлении и Красное Первое, Фиголовку, Новомлынск, Двуречную, Западное и Кисловку — на Купянском.

В целом за сутки армия РФ била по Украине 11-ю ракетами «Калибр», нанес 57 авиаударов (в том числе — «Шахедами»). Кроме того, враг произвел 67 обстрелов из РСЗО.

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Основные усилия оккупантов сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там за сутки произошло 30 боевых столкновений.

«Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава противника и один – по зенитно-ракетному комплексу врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, один склад боеприпасов, шесть артиллерийских средств на огневых позициях и три станции радиоэлектронной борьбы оккупантов», — перечислили в Генштабе.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 07:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте и террористических обстрелах, произведенных РФ за сутки".