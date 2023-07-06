Войска РФ пытались пробиться к дороге Купянск-Сватово — Машовец (видео)

На Купянском направлении, охватывающем части Харьковской, Луганской и Донецкой областей, на минувшей неделе российские войска пытались пробиться к дороге Купянск-Сватово, однако успеха не имели.

Об этом военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец рассказал в эфире Ukrlife.tv.

Он отметил, что на Купянском направлении противник сосредоточил значительное количество войск из состава группировки “Запад”.

«Проводил он активные боевые действия в течение предыдущей недели северо-западнее Сватово. Там пытался выйти на дорогу в районе Новоселовского по обоим флангам этого населенного пункта. Пытался пробиться к дороге Купянск-Сватово с целью получения удобных в тактическом отношении исходных районов, рубежей для продолжения активных действий в направлении населенного пункта Стельмаховка. Особого результата там он не добился. Продвижения особого там не было. В результате огневого воздействия передовых подразделений ВСУ атакующие подразделения противника были остановлены. И особой активности с наращиванием усилий командование противника там пока не проявило», — рассказал Машовец.