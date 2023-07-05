Армия РФ давит на позиции ВСУ под Купянском, стремясь к Осколу — эксперт
Военный эксперт, полковник запаса Владислав Селезнев в эфире нацмарафона объяснил причины и цели активности оккупантов из РФ на Купянском и Лиманском направлениях.
У россиян есть как минимум две причины не оставлять в покое Купянское и Лиманское направление, считает эксперт. Первая — простота логистики.
«Россияне имеют относительно небольшое плечо обеспечения для группировки войск, действующей на направлении на Купянск и на Лиман, потому что оттуда до территории РФ, в частности Белгородщины, не так много километров. Мы с вами говорили ранее, ссылаясь на украинскую разведку, что в районе населенного пункта Новый Оскол россияне создали мощный военно-технический хаб, куда навезли военную технику, чтобы в дальнейшем ее использовать», — отметил Селезнев.
Вторая причина активности врага в районе Купянска — желание все-таки выстроить «знаменитую» оборону по Осколу, которая не удалась оккупантам после осеннего бегства из Харьковщины.
«Очень будет удобно российской армии держать оборону вдоль левого берега реки Оскол на территории Харьковской и частично Луганской области. Это естественная физическая преграда, которая может помешать украинским Силам обороны двинуться. Именно с этой целью – с целью выхода на берег реки — россияне пытаются давить на наши позиции», — считает военный эксперт.
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Все же основной целью оккупантов на Купянском и Лиманском направлениях остается попытка оттянуть сюда резервы ВСУ, чтобы их не могли задействовать в контрнаступлении на юге. Однако пока россиянам мало что удается — украинские воины надежно держат оборону.
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2023 в 11:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный эксперт, полковник запаса Владислав Селезнев в эфире нацмарафона объяснил причины и цели активности оккупантов из РФ на Купянском и Лиманском направлениях".