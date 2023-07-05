Армія РФ тисне на позиції ЗСУ під Куп’янськом, прагнучи до Осколу – експерт

Військовий експерт, полковник запасу Владислав Селезньов в етері нацмарафону пояснив причини та цілі активності окупантів із РФ на Куп’янському та Лиманському напрямках.

У росіян є як мінімум дві причини не давати спокою оборонцям на Куп’янському та Лиманському напрямках, вважає експерт. Перша – простота логістики.

“Росіяни мають відносно невелике плече забезпечення для того угруповання військ, що діє на напрямку на Куп’янськ і на Лиман, бо звідти до території РФ, зокрема Бєлгородщини, не так багато кілометрів. Ми з вами говорили раніше, посилаючись на українську розвідку, що в районі населеного пункту Новий Оскіл росіяни створили потужний військово-технічний хаб, куди навезли військову техніку, щоб надалі її використовувати“, – зазначив Селезньов.

Друга причина активності ворога в районі Куп’янська – бажання таки вибудувати “знамениту” оборону по Осколу, яка не вдалася окупантам після осінньої втечі з Харківщини.

“Дуже буде зручно російській армії тримати оборону вздовж лівого берега річки Оскіл на території Харківської та частково Луганської області. Це природна фізична перепона, яка може завадити українським Силам оборони рушити. Саме з цією метою – з метою виходу на берег річки – росіяни намагаються тиснути на наші позиції”, – вважає військовий експерт.

Усе ж таки основною метою окупантів на Куп’янському та Лиманському напрямках залишається спроба відтягнути сюди резерви ЗСУ, щоб їх не могли пустити в дію в контрнаступі на півдні. Однак поки що росіянам мало що вдається – українські воїни надійно тримають оборону.