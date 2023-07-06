Війська РФ намагалися пробитися до дороги Куп’янськ-Сватове – Машовець (відео)

На Куп’янському напрямку, що охоплює частини Харківської, Луганської та Донецької областей, минулого тижня російські війська намагалися пробитися до дороги Куп’янськ-Сватове, проте успіху не мали.

Про це військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець розповів в етері Ukrlife.tv.

Він зазначив, що на Куп’янському напрямку супротивник зосередив значну кількість військ зі складу угруповання “Захід”.

«Проводив він активні бойові дії протягом попереднього тижня на північний захід від Сватового. Там намагався вийти на дорогу в районі Новоселівського обома флангами цього населеного пункту. Намагався пробитися до дороги Куп’янськ-Сватове з метою отримання зручних у тактичному відношенні вихідних районів, рубежів для продовження активних дій у напрямку населеного пункту Стельмахівка. Особливого результату там він не досяг. Просування особливого там не було. Внаслідок вогневого впливу передових підрозділів ЗСУ атакувальні підрозділи супротивника було зупинено. І особливої ​​активності із нарощуванням зусиль командування противника там поки що не виявило», — розповів Машовець.