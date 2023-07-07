Армія РФ завдала авіаудару та обстріляла 9 населених пунктів на Харківщині

Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті та терористичні обстріли, здійснені РФ за добу.

“Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу “Shahed” по Україні. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється”, – зазначили в Генштабі.

На Харківщині ворог завдав авіаудару в районі Гатища. З мінометів та артилерії обстріляв Чернещину, Одноробівку, Гоптівку на Слобожанському напрямку та Красне Перше, Фиголівку, Новомлинськ, Дворічну, Западне та Кислівку – на Куп’янському.

Загалом за добу армія РФ била по Україні 11 ракетами “Калібр”, завдав 57 авіаударів (у тому числі – “Шахедами”). Крім того, ворог здійснив 67 обстрілів із РСЗВ.

Основні зусилля окупантів зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там за добу сталося 30 бойових зіткнень.

“Авіація сил оборони за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу противника та один – по зенітно-ракетному комплексу ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, один склад боєприпасів, шість артилерійських засобів на вогневих позиціях та три станції радіоелектронної боротьби окупантів“, – перелічили в Генштабі.