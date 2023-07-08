Генштаб: армия РФ сосредотачивает усилия на Купянском направлении

Генштаб ВСУ проинформировал о том, что в течение суток враг предпринял попытки наступать в сторону Харьковской области.

«Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений», — сообщили в утренней сводке Генштаба.

Оккупанты пытались наступать у админграницы Харьковской и Луганской областей — в районах Новоселовского и Стельмаховки на Луганщине. Силы обороны отбили атаки.

Также на Купянском направлении продолжаются обстрелы.

«Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Купянск и Кисловка», — отметили в ГШ.

На Слобожанском направлении под авиаудар попали Ольшаны. Обстреливали Окоп, Нескучное, Волчанск, Бударки и Рубленое.

В целом по Украинке за сутки армия РФ нанесла 53 авиаудара и совершила 60 обстрелов из РСЗО. Также ночью атаковали «Шахедами». Последствия еще уточняют.

«Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника, четыре – по зенитно-ракетным комплексам и один – по пункту управления врага. Также нашими защитниками были уничтожены два разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два пункта управления, склад боеприпасов, восемь артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны и две станции радиоэлектронной борьбы противника», — перечислили в утренней сводке Генштаба.