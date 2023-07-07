В Бахмуте враг фактически в ловушке – Маляр
На юге военных рф погибает в 5,3 раза больше, чем наших, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
На востоке враг продолжает наступление на Авдеевском, Марьинском, Купянском, Лиманском, Сватовском направлениях. Пытается прорвать нашу оборону. Безуспешно. Везде продолжаются горячие бои без изменения положений.
«На Бахмутском направлении на южном фланге есть продвижение по нескольким участкам – более километра. На северном фланге сражения без изменения положений. В самом Бахмуте враг фактически в ловушке. Наши войска максимально усложнили передвижение врага и сделали невозможным выход. Продолжаются обстрелы с обеих сторон», – отметила Анна Маляр.
На юге Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
«Наши закрепляются на достигнутых рубежах, предпринимают меры контрбатарейной борьбы. Кроме того, наши защитники фактически перемолачивают там сейчас технику и вооружение врага, уничтожают склады оружия, поражают места компактного нахождения российских военных – ощутимо уменьшая таким образом наступательные и оборонительные способности врага», — сообщила заместитель министра обороны Украины.
Из-за значительных потерь врага в живой силе на Юге некоторые вражеские подразделения отказываются от участия в боевых действиях.
Соотношение безвозвратных потерь на Юге – 1 к 5,3. То есть у врага на Юге гибнет военнослужащих в 5,3 раза больше, чем у нас, подчеркнула Маляр.
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 21:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На юге военных рф погибает в 5,3 раза больше, чем наших, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.".