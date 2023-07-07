У Бахмуті ворог фактично у пастці – Маляр

На півдні військових рф гине в 5,3 рази більше, ніж наших, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

На сході ворог продовжує наступ на Авдіівському, Мар‘їнському, Куп‘янському, Лиманському, Сватівському напрямках. Намагається прорвати нашу оборону. Безуспішно. Скрізь тривають гарячі бої без зміни положень.

«На Бахмутському напрямку на південному флангу є просування по декількох ділянка – більше кілометра. На північному флангу бої без зміни положень. У самому Бахмуті ворог фактично у пастці. Наші війська максимально ускладнили пересування ворога та унеможливили вихід. Тривають обстріли з обох сторін», – зазначила Ганна Маляр.

На півдні Сили оборони України продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Скрізь тривають гарячі бої.

«Наші закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контр батарейної боротьби. Окрім того наші оборонці фактично перемолочують там зараз техніку та озброєння ворога, знищують склади зброї, вражають місця компактного знаходження російських військових – відчутно зменшуючи таким чином наступальні та оборонні спроможності ворога», – повідомила заступниця міністра оборони України.

Через значні втрати ворога у живій силі на Півдні деякі ворожі підрозділи відмовляються від участі у бойових діях.

Співвідношення безповоротних втрат на Півдні – 1 до 5,3. Тобто у ворога на Півдні гине військовослужбовців у 5,3 рази більше ніж у нас, наголосила Маляр.