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На Куп‘янському напрямку ворог атакує, ЗСУ відбили декілька штурмів – Маляр

Події 16:36   27.07.2023
Оксана Якушко
На Куп‘янському напрямку ворог атакує, ЗСУ відбили декілька штурмів – Маляр

Про ситуацію на фронті та зокрема – на Куп’янському  напрямку Харківської області,  розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр у своєму телеграмі.

«На Куп‘янському напрямку противник атакує, намагається вибити нас з пануючих висот. За сьогодні наші оборонці відбили декілька штурмів без втрати позицій», – повідомила Маляр.

«На Бахмутському напрямку на півдні від Бахмута поступово рухаємось вперед. Бої тривають в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки. Бої носять доволі жорсткий характер. Ворог веде інтенсивний вогонь», – розповіла заступниця міністра оборони.

На півночі від Бахмута ЗСУ відбиває атаки ворога.

На Лиманському напрямку за сьогодні так само відбито декілька атак ворога в районі Серебрянського лісу.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 16:36;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті та зокрема – на Куп’янському  напрямку Харківської області,  розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр у своєму телеграмі.".