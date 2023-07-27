На Куп‘янському напрямку ворог атакує, ЗСУ відбили декілька штурмів – Маляр
Про ситуацію на фронті та зокрема – на Куп’янському напрямку Харківської області, розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр у своєму телеграмі.
«На Куп‘янському напрямку противник атакує, намагається вибити нас з пануючих висот. За сьогодні наші оборонці відбили декілька штурмів без втрати позицій», – повідомила Маляр.
«На Бахмутському напрямку на півдні від Бахмута поступово рухаємось вперед. Бої тривають в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки. Бої носять доволі жорсткий характер. Ворог веде інтенсивний вогонь», – розповіла заступниця міністра оборони.
На півночі від Бахмута ЗСУ відбиває атаки ворога.
На Лиманському напрямку за сьогодні так само відбито декілька атак ворога в районі Серебрянського лісу.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 16:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті та зокрема – на Куп’янському напрямку Харківської області, розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр у своєму телеграмі.".