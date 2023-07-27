На Куп‘янському напрямку ворог атакує, ЗСУ відбили декілька штурмів – Маляр

Про ситуацію на фронті та зокрема – на Куп’янському напрямку Харківської області, розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр у своєму телеграмі.

«На Куп‘янському напрямку противник атакує, намагається вибити нас з пануючих висот. За сьогодні наші оборонці відбили декілька штурмів без втрати позицій», – повідомила Маляр.

«На Бахмутському напрямку на півдні від Бахмута поступово рухаємось вперед. Бої тривають в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки. Бої носять доволі жорсткий характер. Ворог веде інтенсивний вогонь», – розповіла заступниця міністра оборони.

На півночі від Бахмута ЗСУ відбиває атаки ворога.

На Лиманському напрямку за сьогодні так само відбито декілька атак ворога в районі Серебрянського лісу.