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На Купянском направлении враг атакует, ВСУ отбили несколько штурмов – Маляр

Происшествия 16:36   27.07.2023
Оксана Якушко
На Купянском направлении враг атакует, ВСУ отбили несколько штурмов – Маляр

О ситуации на фронте и в частности — на Купянском направлении Харьковской области,  рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем телеграмме.

«На Купянском направлении противник атакует, пытается выбить нас из господствующих высот. За сегодня наши защитники отбили несколько штурмов без потери позиций», — сообщила Маляр.

«На Бахмутском направлении к югу от Бахмута постепенно двигаемся вперед. Бои продолжаются в районе Клещеевки, Курдюмовки, Андреевки. Бои носят достаточно жесткий характер. Враг ведет интенсивный огонь», — рассказала заместитель министра обороны.

На севере от Бахмута ВСУ отражает атаки врага.

На Лиманском направлении за сегодня так же отразили несколько атак врага в районе Серебрянского леса.

Читайте также: Машовец — о Купянском направлении: «Командование РФ ошиблось»

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 16:36;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте и в частности на Купянском направлении рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем телеграмме.".