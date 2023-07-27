На Купянском направлении враг атакует, ВСУ отбили несколько штурмов – Маляр

О ситуации на фронте и в частности — на Купянском направлении Харьковской области, рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем телеграмме.

«На Купянском направлении противник атакует, пытается выбить нас из господствующих высот. За сегодня наши защитники отбили несколько штурмов без потери позиций», — сообщила Маляр.

«На Бахмутском направлении к югу от Бахмута постепенно двигаемся вперед. Бои продолжаются в районе Клещеевки, Курдюмовки, Андреевки. Бои носят достаточно жесткий характер. Враг ведет интенсивный огонь», — рассказала заместитель министра обороны.

На севере от Бахмута ВСУ отражает атаки врага.

На Лиманском направлении за сегодня так же отразили несколько атак врага в районе Серебрянского леса.