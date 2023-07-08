Генштаб: армія РФ зосереджує зусилля на Куп’янському напрямку

Генштаб ЗСУ поінформував про те, що протягом доби ворог здійснив спроби наступати в бік Харківської області.

“Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби сталося 36 бойових зіткнень”, – повідомили в ранковому зведенні Генштабу.

Окупанти намагалися наступати біля адмінкордону Харківської та Луганської областей – у районах Новоселівського та Стельмахівки на Луганщині. Сили оборони відбили атаки.

Також на Куп’янському напрямку продовжуються обстріли.

“Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Новомлинськ, Дворічна, Західне, Масютівка, Куп’янськ і Кислівка”, – зазначили в ГШ.

На Слобожанському напрямку під авіаудар потрапили Ольшани. Обстрілювали Окіп, Нескучне, Вовчанськ, Бударки та Рублене.

Загалом по Українці за добу армія РФ завдала 53 авіаударів і здійснила 60 обстрілів з РСЗВ. Також уночі атакували “Шахедами”. Наслідки ще уточнюють.

“Авіація сил оборони за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника, чотири – по зенітно-ракетних комплексах та один – по пункту управління ворога. Також нашими захисниками було знищено два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, склад боєприпасів, вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони та дві станції радіоелектронної боротьби противника“, – перерахували в ранковому зведенні Генштабу.