Генштаб ВСУ назвал семь населенных пунктов Харьковщины, попавших под обстрелы

В вечерней сводке Генштаб ВСУ проинформировал о продолжающихся попытках оккупантов наступать у админграницы Харьковской и Луганской областей, а также — обстрелах.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности это Гатище, Волчанск, Варваровка Харьковской области. На Купянском направлении противник пытался наступать в районах Берестового, Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Наши воины стойко держат оборону, отразили все атаки врага. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Купянск, Кисловка и Каменка Харьковской области», — сообщил Генштаб ВСУ.

В течение суток армия РФ била по Украине «Шахедами» и ракетами из ЗРК С-300. Также враг нанес 34 авиационных удара и совершил 42 обстрела из РСЗО. Основную активность оккупанты проявляют на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там в течение суток произошло более 25 боевых столкновений.

«Авиация Сил обороны за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, один склад боеприпасов, три средства противовоздушной обороны и две станции радиоэлектронной борьбы противника», — отметили в ГШ.