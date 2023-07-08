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Генштаб ВСУ назвал семь населенных пунктов Харьковщины, попавших под обстрелы

Происшествия 18:56   08.07.2023
Оксана Горун
Генштаб ВСУ назвал семь населенных пунктов Харьковщины, попавших под обстрелы Фото: Генштаб ВСУ

В вечерней сводке Генштаб ВСУ проинформировал о продолжающихся попытках оккупантов наступать у админграницы Харьковской и Луганской областей, а также — обстрелах.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности это Гатище, Волчанск, Варваровка Харьковской области. На Купянском направлении противник пытался наступать в районах Берестового, Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Наши воины стойко держат оборону, отразили все атаки врага. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Купянск, Кисловка и Каменка Харьковской области», — сообщил Генштаб ВСУ.

В течение суток армия РФ била по Украине «Шахедами» и ракетами из ЗРК С-300. Также враг нанес 34 авиационных удара и совершил 42 обстрела из РСЗО. Основную активность оккупанты проявляют на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там в течение суток произошло более 25 боевых столкновений.

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«Авиация Сил обороны за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, один склад боеприпасов, три средства противовоздушной обороны и две станции радиоэлектронной борьбы противника», — отметили в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 июля 2023 в 18:56;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В вечерней сводке Генштаб ВСУ проинформировал о продолжающихся попытках оккупантов наступать у админграницы Харьковской и Луганской областей, а также — обстрелах".