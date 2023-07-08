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Генштаб ЗСУ назвав сім населених пунктів Харківщини, які потрапили під обстріл

Події 18:56   08.07.2023
Оксана Горун
Генштаб ЗСУ назвав сім населених пунктів Харківщини, які потрапили під обстріл

У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ поінформував про спроби окупантів наступати біля адмінкордону Харківської та Луганської областей, а також – обстріли.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема це Гатище, Вовчанськ, Варварівка Харківської області. На Куп’янському напрямку противник намагався наступати в районах Берестового, Новоселівського та Стельмахівки Луганської області. Наші воїни стійко тримають оборону, відбили усі атаки ворога. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Куп’янськ, Кислівка та Кам’янка Харківської області“, – повідомив Генштаб ЗСУ.

Протягом доби армія РФ била по Україні “Шахедами” та ракетами із ЗРК С-300. Також ворог завдав 34 авіаційних ударів і здійснив 42 обстріли з РСЗВ. Основну активність окупанти виявляють на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там протягом доби сталося понад 25 бойових зіткнень.

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“Авіація Сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби вразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, один склад боєприпасів, три засоби протиповітряної оборони та дві станції радіоелектронної боротьби противника”, – відзначили в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2023 в 18:56;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ поінформував про спроби окупантів наступати біля адмінкордону Харківської та Луганської областей, а також – обстріли".