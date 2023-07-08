Резніков заявив, що завдання надійного захисту неба в Харкові вирішують
У Києві питання захисту від російських ракет майже вирішене, вважає міністр оборони України Олексій Резніков. Над безпекою у Харкові ще працюють.
“Я не вірив, що росіяни почнуть обстрілювати ракетами мирні міста. Бо це очевидно протирічило їхній меті. Тому надійний захист нашого неба сприймаю як особистий виклик. У Києві ми майже вирішили це завдання. У Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі – ще ні, але працюємо”, – написав міністр оборони України Олексій Резніков у фейсбуці.
Цю інформацію міністр повідомив, підбиваючи підсумки 500 днів повномасштабної війни РФ проти України. Він назвав ці дні часом “переоцінки багатьох речей, усвідомлення помилок”.
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“Я не міг уявити, що населення такої великої країни може тотально втратити мораль, деградувати до тваринного стану. Прояви ми бачимо не тільки у страшних злочинах, ми це чуємо у спілкуванні дітей з батьками, чоловіків з дружинами у Росії. Вони самі себе розлюднили”, – заявив Резніков.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2023 в 15:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Києві питання захисту від російських ракет майже вирішене, вважає міністр оборони України Олексій Резніков. Над безпекою у Харкові ще працюють".