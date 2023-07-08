Резніков заявив, що завдання надійного захисту неба в Харкові вирішують

У Києві питання захисту від російських ракет майже вирішене, вважає міністр оборони України Олексій Резніков. Над безпекою у Харкові ще працюють.

“Я не вірив, що росіяни почнуть обстрілювати ракетами мирні міста. Бо це очевидно протирічило їхній меті. Тому надійний захист нашого неба сприймаю як особистий виклик. У Києві ми майже вирішили це завдання. У Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі – ще ні, але працюємо”, – написав міністр оборони України Олексій Резніков у фейсбуці.

Цю інформацію міністр повідомив, підбиваючи підсумки 500 днів повномасштабної війни РФ проти України. Він назвав ці дні часом “переоцінки багатьох речей, усвідомлення помилок”.

“Я не міг уявити, що населення такої великої країни може тотально втратити мораль, деградувати до тваринного стану. Прояви ми бачимо не тільки у страшних злочинах, ми це чуємо у спілкуванні дітей з батьками, чоловіків з дружинами у Росії. Вони самі себе розлюднили”, – заявив Резніков.