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Резніков заявив, що завдання надійного захисту неба в Харкові вирішують

Події 15:33   08.07.2023
Оксана Горун
Резніков заявив, що завдання надійного захисту неба в Харкові вирішують

У Києві питання захисту від російських ракет майже вирішене, вважає міністр оборони України Олексій Резніков. Над безпекою у Харкові ще працюють.

“Я не вірив, що росіяни почнуть обстрілювати ракетами мирні міста. Бо це очевидно протирічило їхній меті. Тому надійний захист нашого неба сприймаю як особистий виклик. У Києві ми майже вирішили це завдання. У Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі – ще ні, але працюємо”, – написав міністр оборони України Олексій Резніков у фейсбуці.

Цю інформацію міністр повідомив, підбиваючи підсумки 500 днів повномасштабної війни РФ проти України. Він назвав ці дні часом “переоцінки багатьох речей, усвідомлення помилок”.

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“Я не міг уявити, що населення такої великої країни може тотально втратити мораль, деградувати до тваринного стану. Прояви ми бачимо не тільки у страшних злочинах, ми це чуємо у спілкуванні дітей з батьками, чоловіків з дружинами у Росії. Вони самі себе розлюднили”, – заявив Резніков.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Політика, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2023 в 15:33;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Києві питання захисту від російських ракет майже вирішене, вважає міністр оборони України Олексій Резніков. Над безпекою у Харкові ще працюють".