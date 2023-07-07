Заборону на масові заходи на Харківщині скасували: Синєгубов розповів деталі

У Харківській області скасували заборону на проведення масових та культурно-розважальних заходів. Таке рішення ухвалила 7 липня Рада оборони, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Масові заходи дозволять проводити лише у будівлях, які відповідають нормам безпеки. Зокрема, мають захисні споруди. При цьому заборона на заходи з кількістю 50 і більше учасників на вулиці просто неба – залишається.

За словами Синєгубова, відповідність приміщень усім нормам та порядок проведення заходів мають узгоджувати Нацполіція, ДСНС та СБУ.

“Ми розуміємо, що культурні послуги мають особливу цінність для мешканців міста та області, але, як і з освітнім процесом, безпека людей – наш пріоритет”, – додав голова ХОВА.

Нагадаємо, рішення про заборону масових заходів ухвалили на засіданні Ради оборони Харківської області 28 березня. Як йдеться у документі, масові заходи заборонені “у приміщеннях театрів, концертних установ, філармоній, клубів, музеїв та бібліотек незалежно від форми власності, в умовах воєнного стану, та на відкритому просторі на території Харківської області з кількістю учасників та глядачів понад 50 осіб”. Як пізніше пояснили у ХОВА, до списку дозволених місць включили 16 об’єктів Харківщини, у Харкові їх лише три: метрополітен, ЄрмиловЦентр та мала зала ХНАТОБу.