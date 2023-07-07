Запрет на массовые мероприятия на Харьковщине отменили, но есть детали

7 июля в Харьковской области отменили запрет на проведение массовых и культурно-развлекательных мероприятий. Такое решение принял Совет обороны, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Массовые мероприятия разрешат проводить только в зданиях, которые соответствуют нормам безопасности. В частности, имеют защитные сооружения. При этом запрет на мероприятия с количеством 50 и более участников на улице под открытым небом — остается.

По словам Синегубова, соответствие помещений всем нормам и порядок проведения мероприятий должны согласовывать Нацполиция, ГСЧС и СБУ.

«Мы понимаем, что культурные услуги имеют особую ценность для жителей города и области, но, как и с образовательным процессом, безопасность людей — наш главный приоритет», — добавил глава ХОВА.

Напомним, решение о запрете массовых мероприятий приняли на заседании Совета обороны Харьковской области 28 марта. Как говорится в документе, массовые мероприятия запрещены «в помещениях театров, концертных учреждений, филармоний, клубов, музеев и библиотек независимо от формы собственности, в условиях военного положения, и на открытом пространстве на территории Харьковской области с количеством участников и зрителей более 50 человек». Как позже объяснили в ХОВА, в список разрешенных мест включили 16 объектов Харьковщины, в Харькове их всего три: метрополитен, ЕрмиловЦентр и малый зал ХНАТОБа.