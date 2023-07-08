Резников заявил, что задачу надежной защиты неба в Харькове решают

В Киеве вопрос защиты от российских ракет почти решен, считает министр обороны Украины Алексей Резников. Над безопасностью в Харькове еще работают.

«Я не верил, что россияне начнут обстреливать ракетами мирные города. Это очевидно противоречило их цели. Потому надежную защиту нашего неба воспринимаю как личный вызов. В Киеве мы почти решили эту задачу. Во Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе – еще нет, но работаем», — написал министр обороны Украины Алексей Резников в facebook.

Эту информацию министр сообщил, подводя итоги 500 дней полномасштабной войны РФ против Украины. Он назвал эти дни временем «переоценки многих вещей, осознания ошибок».

«Я не мог представить, что население столь большой страны может тотально потерять мораль, деградировать до животного состояния. Проявления мы видим не только в страшных преступлениях, мы это слышим в общении детей с родителями, мужчин с супругами в России. Они сами себя расчеловечили», — заявил Резников.