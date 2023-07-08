Резников заявил, что задачу надежной защиты неба в Харькове решают
В Киеве вопрос защиты от российских ракет почти решен, считает министр обороны Украины Алексей Резников. Над безопасностью в Харькове еще работают.
«Я не верил, что россияне начнут обстреливать ракетами мирные города. Это очевидно противоречило их цели. Потому надежную защиту нашего неба воспринимаю как личный вызов. В Киеве мы почти решили эту задачу. Во Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе – еще нет, но работаем», — написал министр обороны Украины Алексей Резников в facebook.
Эту информацию министр сообщил, подводя итоги 500 дней полномасштабной войны РФ против Украины. Он назвал эти дни временем «переоценки многих вещей, осознания ошибок».
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«Я не мог представить, что население столь большой страны может тотально потерять мораль, деградировать до животного состояния. Проявления мы видим не только в страшных преступлениях, мы это слышим в общении детей с родителями, мужчин с супругами в России. Они сами себя расчеловечили», — заявил Резников.
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2023 в 15:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Киеве вопрос защиты от российских ракет почти решен, считает министр обороны Украины Алексей Резников. Над безопасностью в Харькове еще работают".