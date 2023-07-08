Ночью враг бил по Харьковщине: ранен мужчина

Спасатели ГСЧС ночью выезжали на место «прилета» в Волчанске. Армия РФ ударила по жилой девятиэтажке.

«8 июля в 00:14 огнеборцы 47-й ГПСЧ выезжали на обследование девятиэтажного жилого дома по улице Соборной в городе Волчанске, который был поврежден в результате очередного вражеского обстрела. Спасатели изъяли из квартиры раненого 61-летнего мужчину и передали его работникам скорой медицинской помощи», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Также в течение суток огнеборцы ликвидировали два пожара, вызванные вражескими обстрелами. Один произошел днем в Чернещине Боровской громады. Там горел гараж на площади 40 кв. м. Второй пожар случился в хвойном лесу в райне села Кучеровка Купянского района. На момент приезда пожарных хвойная подстилка горела уже на площади 3 га. За менее чем два часа огонь локализовали, в еще через час полностью ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.