Ночью враг бил по Харьковщине: ранен мужчина
Спасатели ГСЧС ночью выезжали на место «прилета» в Волчанске. Армия РФ ударила по жилой девятиэтажке.
«8 июля в 00:14 огнеборцы 47-й ГПСЧ выезжали на обследование девятиэтажного жилого дома по улице Соборной в городе Волчанске, который был поврежден в результате очередного вражеского обстрела. Спасатели изъяли из квартиры раненого 61-летнего мужчину и передали его работникам скорой медицинской помощи», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Читайте также: Пожар в результате обстрела вспыхнул в хвойном лесу на Харьковщине
Также в течение суток огнеборцы ликвидировали два пожара, вызванные вражескими обстрелами. Один произошел днем в Чернещине Боровской громады. Там горел гараж на площади 40 кв. м. Второй пожар случился в хвойном лесу в райне села Кучеровка Купянского района. На момент приезда пожарных хвойная подстилка горела уже на площади 3 га. За менее чем два часа огонь локализовали, в еще через час полностью ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Ночью враг бил по Харьковщине: ранен мужчина»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 8 июля 2023 в 08:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели ГСЧС ночью выезжали на место «прилета» в Волчанске. Армия РФ ударила по жилой девятиэтажке".